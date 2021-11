Forsvarsmarerittet fortsetter for Solskjær

sport

Allerede etter sju minutter satt 0-1 i nettet takket være et selvmål av Eric Bailly. Han var uvøren og skled João Cancelos innlegg rett i eget nett.

Ole Gunnar Solskjær startet nok en gang med en fembackslinje mot City. Bailly er inne i midtforsvaret som følge av at Raphaël Varane er skadd.

Like før pause glapp det fullstendig defensivt for United. Harry Maguire og Luke Shaw prøvde begge å skjerme ballen ut, men det førte bare til at Bernardo Silva kunne putte den i mål på bakerste stolpe.

City hadde en bråte med farlige muligheter mellom de to scoringene, men da sto en god United-keeper David de Gea i veien.

Lørdagens kamp er Uniteds 14. strake på hjemmebane uten å holde nullen. Laget har sluppet inn mål i alle hjemmekamper denne sesongen.

Kampen pågår fortsatt.

