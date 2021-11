Grorud med ny viktig seier – Sogndal tapte for KFUM Oslo

sport

Dermed begynner det å se smått lyst ut for Grorud, som lenge så nedrykksklare ut. Oslo-laget har radet opp en rekke gode kamper i det siste og sikret viktige poeng i nedrykksstriden.

Oscar Aga, som forlater norsk fotball til fordel for svenske Elfsborg etter sesongen, scoret to mål i kampen. Det sendte ham opp i 22 seriemål i 2021. Også Henrik Bredeli scoret for de gulkledde.

Åsane kom til hovedstaden med håp om å ta poeng i opprykkskampen, men målene fra Joakim Hammersland og Martin Ueland holdt ikke i 2-3-tapet.

For Sogndals del ble lørdagens kamp den første siden Emil Pálsson falt om med hjertestans mot Stjørdals Blink tidligere i uken. De fikk en god start borte mot opprykksrival KFUM Oslo da Akor Jerome Adams banket inn ledermålet etter 12 minutter.

Etter hvilen utlignet Johannes Hummelvoll Nuñes for KFUM, og drøye fem minutter senere var kampen snudd. Alagie Sanyang banket inn 2-1 til «Kåffa». mens Bilal Njie sikret 3-1-seier mot slutten. Det sikret Oslo-laget viktige poeng i opprykkskampen.

(©NTB)