Lindelöf klar til Manchester-derbyet: Solskjær spiller igjen med tre stoppere

Svensken var et usikkert kort foran helgens Premier League-runde. Han sto i midtuken over Uniteds 2-2-kamp borte mot italienske Atalanta i mesterligaen på grunn av en skade.

Noen dager tidligere var Lindelöf en av tre stoppere i en fembackslinje mot Tottenham. Formasjonsgrepet var svært vellykket for manager Ole Gunnar Solskjær, som fikk en oppløftende 3-0-seier.

Kristiansunderen går for samme oppskrift i hjemmemøtet med Manchester City. Lindelöf blir stoppermakker med kaptein Harry Maguire og Eric Bailly. Sistnevnte erstatter Raphaël Varane fra den nevnte Tottenham-kampen. Franskmannen måtte ut med lårtrøbbel mot Atalanta og er satt på sidelinjen i noen uker.

På topp får Cristiano Ronaldo en ny spissmakker i Mason Greenwood. Han tar over rollen som Edinson Cavani hadde for en uke siden mot Spurs.

God rekke

Manchester City kommer med et lag uten milliardkjøpet Jack Grealish. Han starter oppgjøret på benken.

Solskjær har en god ligastatistikk mot City. Der kan han vise til tre seirer, én uavgjort og kun ett tap som United-sjef. Han trenger at rekken fortsetter for å døyve kritikken ytterligere. For to uker siden så Solskjær eget lag bli smadret 0-5 av erkerival Liverpool.

Med seier lørdag vil United være à poeng med tabelltreer City.

Lagene i Manchester-derbyet:

United (5-3-2): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Eric Bailly, Luke Shaw – Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo.

City (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, João Cancelo – Ilkay Gündogan, Rodri, Bernardo Silva – Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Phil Foden.

