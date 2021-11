Spissene herjet for Sarpsborg i seier mot Stabæk

sport

Østfoldingene har virkelig fått det til å flyte i det siste. De har radet opp poeng som har tatt laget vekk fra bunnstriden i Eliteserien. Det så lenge mørkt ut, men Sarpsborg har vist svært god form i det siste.

For Stabæks del var det serietap nummer 15 denne sesongen, flest av alle i Eliteserien. De slo til med en enormt viktig seier mot Haugesund sist, men lørdag skulle de komme ned på bakken igjen.

Jonathan Lindseth scoret to i kampen og har nå åtte mål på sine seks siste kamper i serien. Kristian Fardal Opseth bidro også med to scoringer, mens Mathis Bolly reduserte for Stabæk.

– Vi knuser Stabæk ganske greit. Vi har begynt å spille mye bedre fotball, og så er jeg med i angrepene, sa Lindseth til Discovery etter kampen.

Også Opseth og Bjørn Inge Utvik var fornøyd med seieren.

– Det er en bra gjeng med spillere, og endelig har vi begynt å vise det. Jeg fikk det servert på sølvfat i dag, sa Opseth om scoringene.

– Nå er vi veldig i flyten, la Utvik til.

Stabæk-trener Erik Kjønø mente at laget hans viste store svakheter bakover i tapet.

– Vi sprekker opp bak der. Mål preger kamper, og den første scoringen gjør det vanskelig for oss. Det blir for lett å komme seg inn bak oss, sa han til Discovery.

Nedrykket truer

Tapet gjør at Stabæk faller ned på direkte nedrykksplass og vil ha en stor jobb foran seg i sesongavslutningen i kampen om å holde seg i Eliteserien.

– De får et mål tidlig, og da skal vi prøve å angripe. Vi treffer ikke i presset i det hele tatt, sa Bolly.

– Vi må analysere kampen og brette opp ermene. Vi har fortsatt all mulighet til å snu det her, fortsatte han.

Stabæk møter Kristiansund i neste kamp, mens Sarpsborg skal møte Odd på bortebane.

Tabbe

Den første scoringen lå i nettet allerede etter fem minutter. Lindseth fikk til slutt en enkel jobb foran mål. Stabæk-keeper Marcus Sandberg feilberegnet en bakromspasning, og ballen stusset forbi ham. Eirik Wichne plukket så opp og la inn foran mål der Lindseth enkelt satte ballen i tomt mål. Målet var hans sjuende på de seks siste kampene.

– Jeg feilbedømmer ballen, den stusser så fort i gresset. Jeg regnet med at den ville stoppe opp litt mer, men den kom fortere enn jeg trodde, sa Sandberg til Discovery i pausen.

Begge lag bidro til flere store sjanser utover i omgangen, men unøyaktighet og marginer gjorde at det sto 1-0 til hjemmelaget til pause.

Styrte

Det var vertene fra Sarpsborg som fortsatte å kjøre i 2. omgang. De styrte spillet og hadde flere sjanser i løpet av det første kvarteret.

Likevel skulle det neste målet la vente på seg. Det var et tydelig frustrert Stabæk-lag som ikke fikk til så altfor mye, og et Sarpsborg-lag som var noe uskarpe foran mål.

Men etter 75 minutter falt avgjørelsen. Opseth skled inn 2-0-scoringen. Anton Salétros slo en unøyaktig ball framover, men Stabæk-forsvarer Kasper Pedersen ga fra seg ballen til Ole Jørgen Halvorsen, som fikk vendt opp før han fant Opseth i feltet.

Målfest

Like etter økte Lindseth ledelsen med en ny scoring. Joachim Soltvedt sendte Lindseth gjennom alene med keeper, og spissen chippet den over en utrusende Sandberg.

Men målfesten var ikke over der. Kun minuttet senere reduserte Bolly for Stabæk. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen klarerte rett i beina på Bolly, som bøyde den over keeperen og i mål.

Etter 86 minutter satte Opseth inn sin andre scoring for dagen. Dario Canadjija la inn til spissen som skled inn 4-1-målet.

