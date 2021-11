Aubameyang nektet Ødegaard scoring da Arsenal vant igjen

sport

Arsenal-kapteinen sørget nemlig for at det ikke ble mål da innbytter Ødegaard skjøt mot lengste hjørne etter 72 minutter. Aubameyang var offsideplassert da han så vidt fikk en fot på ballen, og scoringen ble annullert.

Ødegaard jublet i to sekunder før han fortvilet måtte innse at assistentdommeren hadde hevet flagget sitt. Nordmannen hadde gjort en god jobb i forkant ved å dra seg forbi en Watford-forsvarer og sette ballen i mål.

Aubameyang misbrukte også et straffespark i første omgang. Ben Foster stoppet forsøket hans og fanget returballen rett foran beina på spissen.

Omdiskutert seiersmål

Arsenal vant uansett, takket være et langskudd fra formspilleren Emile Smith Rowe. I det 56. minuttet banket han ballen i mål fra 17 meter etter at Ben White først ble stoppet og ballen spratt videre til Arsenals nummer 10.

– Jeg er glad. Jeg har trent på det på trening. Det er spesielt å score, og enda bedre når det skjer foran våre egne fans, sa Smith Rowe.

Scoringen hans ble omdiskutert på grunn av det som skjedde i forkant. Watford-backen Danny Rose spilte ballen ut fordi en lagkamerat var nede med skade, og de fleste forventet at Alexandre Lacazette skulle kaste ballen til Watford. I stedet kastet han til en medspiller, og i det påfølgende angrepet scoret Smith Rowe.

Innbytter Ødegaard

Søndagens kamp var Arsenals tredje seier på rad i ligaen og tredje strake kamp der Smith Rowe scorer. Ødegaard har vært innbytter i alle de tre nevnte kampene. Mot Watford spilte han 21 minutter.

For gjestene ble Joshua King mye ensom på topp, og gjestene fikk ikke til all verden. De hadde et par brukbare muligheter på tampen av første omgang, men Arsenal var det dominerende laget og burde ha vunnet med større sifre.

På tampen ble Watford dessuten redusert til ti mann da Juraj Kucka pådro seg sitt andre gule kort.

Både Ødegaard og King er med i Norge-troppen som møter Latvia og Nederland i VM-kvalifiseringen i den kommende perioden.

