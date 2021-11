Mawa med hattrick mot Odd: – Deilig at han blir helten i dag

sport

Sjokkåpningen fra Odd var nesten det eneste hjemmelaget fikk å glede seg over, for dagens mann i Skien het Moses Mawa og herjet da Kristiansund snudde til seier. Ingen var gladere for det enn Kristiansund-trener Christian Michelsen.

– Han var giftig hele kampen i dag. I perioder har han vært veldig bra i enkeltkamper tidligere. Det er så deilig at det er han som blir helten i dag. Jeg unner Moses dette. Han har jobber knallhardt, og i dag var han steingod sammen med ti andre pluss de som komr inn, sa en fornøyd KBK-trener til Discovery.

Mawa slet med uttellingen før pause og fikk slakt av Joachim Jönsson i Discovery-studio i pausen. Den svenske fotballeksperten var langt fra imponert av Mawas avslutningsferdigheter, men spissen viste fram scoringsferdighetene etter pause.

– Hvis han har sett meg i 1. divisjon og scoringene jeg har hatt der, så tror jeg at han hadde hatt en annen mening. Jeg kan skyte, men har funnet ut av det nå, sa Mawa om slakten fra Jönsson.

Med seieren er Kristiansund for alvor tilbake i kampen om tredjeplassen i Eliteserien. Etter fire strake kamper uten seier er laget nå oppe på samme poengsum som Rosenborg.

Neste kamp for Kristiansund er borte mot et formsvakt Stabæk. Odd møter på sin side et formsterkt Sarpsborg.

Mål etter 16 sekunder

Med bare ett mål før søndagens kamp har Mawa slitt med uttellingen foran mål, men mot Odd viste 25-åringen hvilket potensial som bor i ham.

Før Mawas scoringsshow etter pause var det Odd og Conrad Wallem som stjal overskriftene. Wallem stanget Odd i ledelsen allerede etter 16 sekunder.

Torgil Gjertsen sørget for utligning tre minutter etter åpningsmålet til Wallem, og etter forspilte sjanser før hvilen skulle alt stemme for Mawa etter pause.

Oslo-gutten sørget for 2-1 med en klassescoring etter 48 minutter da han dro seg inn i banen på kanten og smalt ballen i bortre hjørne.

Seks minutter senere ble Mawa tomålsscorer. Torgil Gjertsen løp oppover høyrekanten og slo hardt og lavt inn i feltet, der Mawa enkelt styrte ballen inn i nettet.

Fullbyrdet hattricket

Kristiansund hadde reist seg etter sjokkåpningen, men Odd ga seg ikke uten kamp. Tobias Lauritsen sendte Kristiansund et skremmeskudd i stolpen etter timen spilt, før han skulle redusere for Odd fire minutter senere.

En flott corner av Sander Svendsen ble møtt av et hodestøt fra Lauritsen i feltet, og ballen gikk inn på bakerste stolpe. Likevel måtte Lauritsen og Odd gå skuffet hjem uten poeng.

– Jeg er veldig skuffet. Vi hadde håp om å ta tre poeng i dag, men det ville seg ikke, sa Lauritsen.

For Mawa lot seg ikke stoppe og sørget for 4-2 med et snaut kvarter igjen å spille. Etter et skudd fra Aliou Coly, endte ballen selvfølgelig opp hos Mawa som nok en gang var sikker foran mål.

