Molde slo tilbake med kontrollert seier – tok innpå Glimt

Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen og Sheriff Sinyan scoret målene for blåtrøyene i det som ble en komfortabel og solid seier. Erik Brenden satte inn et sent trøstemål for Sandefjord, men Moldes tre poeng var aldri truet.

Seieren gjør at Erling Moes menn styrker sin posisjon i medaljekampen i Eliteserien. Laget tente nytt håp i gullkampen ettersom Bodø/Glimt avga poeng i Haugesund. Molde er fem poeng bak når fire kamper gjenstår.

– Vi må ha fokus på oss selv og på å gjøre jobben vår. Og så tror jeg nok at Bodø/Glimt ror det inn, sa trener Moe til Discovery om gullsjansen.

– Vi har kontroll på kampen, men jeg ønsker at vi skal fullføre den bedre. Vi velger litt vanskelige løsninger, og det blir noen knepp ned i 2. omgang. Men alt i alt var det bra, sa han om kampen.

God start

Vertenes første scoring kom allerede etter åtte minutter og var en litt heldig variant for hjemmelaget. Eikrem skulle slå ballen inn mot Ohi Omoijuanfo, men traff beinet på keeper Jacob Storevik, som ikke klarte å forhindre at ballen gikk inn ved nærmeste stolpe.

Seks minutter senere økte Brynhildsen til 2-0 med en flott avslutning. Han trakk seg inn fra venstrekanten og skrudde ballen opp i vinkelen via fingertuppene til Storevik.

Oppgjøret ble nærmest punktert etter 34 minutters spill. Molde holdt trykket oppe etter en corner, og ballen endte til slutt hos Sinyan, som i en presset situasjon fikk sendt den inn i nettmaskene.

Molde fortsatte å dominere etter pause og burde ha scoret flere mål det første kvarteret. Sinyan og Brynhildsen fikk gode muligheter til å bli tomålsscorere, mens Omoijuanfo skjøt utenfor fra meget god posisjon.

Trøstemål

Sandefjord fikk sin til da største sjanse etter 63 minutter. Erik Brenden ble spilt alene igjennom mot Andreas Linde, men Molde-keeperen var våkent ute og fikk stoppet skuddet fra spiss vinkel.

Brenden skulle imidlertid få sjansen igjen. Han sto ved bakre stolpe og satte inn 1-3 etter at Molde ikke fikk klarert et innlegg fra André Sødlund.

Like før scoringen hadde Kristoffer Haugen skutt i tverrliggeren for Molde. Vertene kunne med flyt ha scoret en del flere mål, men 3-1 var uansett en skikkelig opptur etter 0-2 mot Bodø/Glimt og stygge 0-6 mot Strømsgodset de siste ukene.

