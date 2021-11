Sandviken sikret gullet i Toppserien med kalasseier – Klepp rykket ned for første gang

sport

Det ble en særs spesiell dag for Sandviken-spissen Brochmann, som scoret fem ganger og nærmest egenhendig sørget for at det ble en komfortabel seier mot Toppseriens bunnlag.

Brochmann har aldri tidligere scoret flere enn to mål i én kamp på seniornivå, ifølge NRK. Søndag økte hun sitt måltall i årets sesong fra fire til ni.

– Det er ikke mye som topper det her. Det har vært en drøm å bli seriemester, og så får vi det til i år. Jeg er skikkelig stolt av hele gjengen, sa Brochmann til NRK.

Trener Alexander Straus var ikke mindre fornøyd etter at gullet endelig var i boks.

– Fy f***, altså. Det er så deilig. Det er en fantastisk gjeng, og vi avslutter på den måten vi gjør. Vi har vært det beste laget i hele år, og jeg er ekstremt stolt av disse jentene. Vi har kommet langt på kort tid, sa Straus.

Overlegne

Sandviken var klart best gjennom hele kampen, og en scoring lå tidlig i lufta. Etter 23 mål snek Brochmann seg fram mellom et passivt Klepp-forsvar og styrte Marit Bratberg Lunds innlegg i mål.

Ti minutter senere fikk Brochmann en gavepakke i Klepp-feltet. Gjestenes keeper Kathrine Larsen bommet da hun skulle ta ned et innlegg fra Elisabeth Terland, og forsvaret klarte heller ikke å få ballen unna. Dermed kunne Brochmann enkelt heade inn 2-0.

Sandvikens nummer 99 satte ballen i mål enda en gang før pause, men scoringen ble – tilsynelatende feilaktig – annullert. Dommeren mente at ballen var ute før Vilde Hasund slo inn til Brochmann, men TV-bildene antydet at den aldri var over dødlinjen.

Innleggsbonanza

Det var uansett aldri noen tvil om hvor seieren skulle havne. Klepp skapte ingenting offensivt, og seks minutter ut i annen omgang punkterte Brochmann kampen med sitt første hattrick i karrieren. Gjestenes forsvar var nok en gang passivt, og Brochmann kranglet til seg ballen og tuppet den i mål.

4-0 satte Ingrid Marie Spord inn på en corner etter 64 minutter. Hun headet fra bak i Klepp-feltet, og ballen dalte i en bue ned i lengste hjørne.

Fire minutter senere var Brochmann frampå igjen. Hun møtte Lunds corner ved første stolpe og headet inn 5-0.

Guro Bergsvand headet inn 6-0-målet etter 78 minutter, mens Brochmann styrte inn 7-0 etter 84 minutter. På tampen stanget Bergsvand inn 8-0. Alle Sandvikens scoringer kom etter innlegg eller corner, og Marit Bratberg Lund noterte fem målgivende pasninger.

Klepp-nedrykk

Sandviken har vært suverent best gjennom hele toppseriesesongen og har bare avgitt to poeng (1-1 mot Arna-Bjørnar i 5. serierunde). Laget har nå fire poeng mer enn serietoer Rosenborg og kan ikke tas igjen.

Fra 2022 blir Sandviken etter alt å dømme en del av Brann.

For Klepp har det vært en svært tung sesong. Laget har vært med på toppnivået siden oppstarten med nasjonal serie i 1987, men må ta turen ned i 1. divisjon neste sesong.

For Sandviken-kaptein Tuva Hansen, som spilte i Klepp fram til i fjor, ble det en emosjonell dag.

– Veldig delte følelser. Det er veldig kjekt å vinne, men ikke kjekt å møte Klepp og være den som sørger for at de går ned, sa en gråtkvalt Hansen.

(©NTB)