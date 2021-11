Verstappen tok føringen fra start og vant igjen

sport

Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Hamilton hadde best utgangspunkt før løpet i Mexico, men det var sammenlagtleder Verstappen som kom best ut av en heseblesende første runde.

Nederlenderen føk forbi rivalen Hamilton og de andre ved første sving og gikk opp i ledelsen, mens Bottas spant ut og havnet bakerst.

Verstappen så seg aldri tilbake og vant til slutt enkelt, Bak ham jaktet lagkamerat Sergio Pérez på Hamilton. Perez yppet seg flere ganger, men kom aldri nær nok til å ta igjen Hamilton, som sikret 2.-plass.

Bottas fikk trøbbel også under et depotbesøk. Mot slutten greide han iallfall å knabbe raskeste rundetid fra Verstappen, som dermed gikk glipp av et ekstrapoeng i VM-kampen.

Solid ledelse

Verstappen leder nå med 19 poeng ned til Hamilton i sammendraget, med fire VM-runder igjen.

Nederlenderen jager sin første VM-tittel, mens Hamilton prøver å vinne sin åttende og ta rekorden for flest VM-titler alene. Den rekorden deler han for øyeblikket med Michael Schumacher.

– Jeg må gratulere Max. Den bilen var klart bedre denne helgen, og det var ingenting jeg kunne gjøre med det. Jeg ga absolutt alt, og det ble en kamp mot Sergio (Perez) mot slutten, men jeg er glad for at jeg fikk 2.-plass, sa Hamilton til arrangøren etter løpet.

Trives i Mexico

Verstappen, som også vant Mexicos Grand Prix i 2017 og 2018, var veldig fornøyd med å være tilbake i Mexico by.

– Fansen her har vært fantastisk, og de elsker Formel 1, så det er stort å være her, sa Verstappen.

Hjemmefavoritt Sergio Pérez var også svært fornøyd.

– Det har vært en fantastisk dag. Jeg ga alt for fansen, og jeg kunne faktisk høre dem mens jeg kjørte, sa Perez.

Neste løp er Brasils Grand Prix, på nok en bane Verstappen trives godt på. Nederlenderen vant sist de kjørte Grand Prix i Brasil i 2019.

