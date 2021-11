Xavi presentert for Barcelona-fansen: – Kommer til å forlange mye av spillerne

sport

Foran 25.000 fremmøtte supportere ble Xavi tatt imot som en helt og redningsmann. Barcelona ligger, etter over et tiår fylt med suksess, titler og dominans, med brukket rygg midt på tabellen i La Liga, uten superstjernen Lionel Messi og med flere milliarder kroner i gjeld.

Bortsett fra Messi har det vært få andre spillere med høyere stjerne i Barcelona de siste 15 årene enn nettopp Xavi. Han kjenner flere spillere i troppen fra sin tid som Barcelona-spiller.

– Jeg kommer til å forlange mye av spillerne mine. Det er en fordel at jeg allerede kjenner folk som (Marc-André) ter Stegen, (Gerard) Pique, (Jordi) Alba, Busi (Sergio Busquets) og (Sergi) Roberto. Jeg vet hvordan jeg kan motivere dem og hva svakhetene deres er, sa Xavi til Barca TV like før han ble presentert for fansen.

Xavi spilte i Barcelona fra 1998 til 2015, da han dro for å spille i og senere trene Al Sadd i Qatar.

Nå er den tidligere midtbanespilleren hentet tilbake som redningsmann, som erstatter for Ronald Koeman, etter flere svake resultater den siste tiden.

