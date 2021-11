Reiten-mål i Chelseas storseier – Mjelde tilbake fra kneskaden

sport

Reiten la på oppgjørets siste scoring i Genève. Den kom fire minutter etter hvilen da Samantha Kerr la inn på tvers fra høyre. Ved bakre stolpe dunket Reiten inn 7-0.

Det var hennes første mesterligascoring for Chelsea. Hennes forrige i den gjeveste europacupen kom for LSK Kvinner mot Brøndby i oktober 2018. Reiten står med to mål for London-laget i høst.

27-åringen ble tatt av banen i Sveits etter en snau time.

Rolls-Royce

Maren Mjelde har vært ute av spill siden mars på grunn av en kneskade, men tirsdag var landslagskapteinen endelig tilbake. Bergenseren slapp til i det 66. minutt.

Det betydde mye for Chelsea-leiren å ha Mjelde kampklar igjen. Etter seieren var trener Emma Hayes mest opptatt av å hylle midtstopperen.

– Det var en strålende laginnsats, men personlig vil jeg snakke om Maren Mjelde. At hun nå er tilbake i laget etter å ha vært borte i så mange måneder … Hun har lagt ned enormt mange timer for dette. Laget er henrykt på Marens vegne, sa Hayes i et intervju publisert på Chelseas Twitter-konto.

På pressekonferansen omtalte hun Mjelde som en «Rolls-Royce-spiller».

Sju poeng

Før pause ble både Kerr og Fran Kirby tomålsscorere. I tillegg kom det nettsus fra Melanie Leupolz og Jessie Fleming.

Chelsea står med sju poeng etter tre kamper i gruppespillet. Sist sesongs tapende mesterligafinalist innledet høsten med 3-3 hjemme mot tyske Wolfsburg og fulgte opp med 2-1-seier over Juventus i Italia.

Som ventet er Servette en kasteball i gruppe A. Sveitserne har 0-15 som målscore så langt.

