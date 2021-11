Nytt målløst Hegerberg-innhopp da Lyon spurtet til seier

sport

Det sto 1-1 da hun kom inn. I det 86. minutt stanget Amandine Henry inn vinnermålet på hjørnespark fra Catarina Macario mens Hegerberg tiltrakk seg oppmerksomhet fra gjestenes antatt beste hodespillere.

Carina Wenninger og Viviane Asseyi konsentrerte seg om den norske spissen, og det var tilløp til knuffing mellom Hegerberg og Asseyi. Før serven kom så langt som til deres hete duell ruvet Henry over tidligere Lyon-spiller Saki Kumagai og nikket i mål.

Lyon-trener Sonia Bompastor er glad for å ha den norske storscoreren tilbake etter den langvarige skaden, men sa denne uka at Hegerberg fortsatt mangler «det lille ekstra». Så langt har det blitt med innhopp for 26-åringen i den drøye måneden siden hun gjorde comeback.

Ventet lenge

Hun kom inn for Delphine Cascarino den siste halvtimen og fortsatte jakten på sin første scoring siden 8. desember 2019. Hun var ganske nær i det 81. minutt, da Signe Bruun la inn fra venstre og Hegerberg sendte en flikk rett utenfor stolpen.

Hegerberg, som har scoret flere mesterligamål (53) enn noen annen kvinne, har nå gått 703 dager uten å score. Det er over to år siden hennes forrige mesterligamål, som kom 30. oktober 2019.

Da scoret hun to ganger mot Fortuna Hjørring og la Anja Mittag bak seg på scoringslista.

Selvmål

Bayern tok ledelsen i det 25. minutt. Carolin Simon tok en kort corner, fikk ballen igjen og la inn mot lengste stolpe, der Kadeisha Buchanan i forsøket på å klarere foran Wenninger sendte ballen i eget mål.

Utligningen kom tidlig i den andre omgangen for Lyon. Etter et frispark som ikke ble ordentlig klarert prøvde Cascarino skuddfoten i returrommet. Skuddforsøket ble et framspill til Janice Cayman, som vant en duell med Kumagai og scoret.

Lyon har nå fem poengs luke på tabelltopp i sin gruppe. Häcken, som slo ut Vålerenga i avgjørende runde i kvalifiseringen, scoret sitt første mesterligamål og tok sine tre første poeng da Elin Rubensson gjorde 1-0 på straffe borte mot Benfica.

