Pálsson: – Hell i uhell at det skjedde på banen

sport

– Jeg føler meg veldig heldig. Jeg er takknemlig for at jeg lever, og grunnen til at jeg gjør det er alle som hjalp meg. De reddet livet mitt, sa han og mente at det kan ha vært hell i uhell at det skjedde i en 1.-divisjonskamp i fotball.

– Det kunne ha skjedd når som helst, for eksempel mens jeg var alene hjemme eller på vei hjem fra kamp. At det skjedde på banen var kanskje heldig, for da var alt jeg trengte innen 100 meter fra meg. Innen 30 sekunder var det folk rundt meg som hadde startet å redde livet mitt, fortsatte han.

– Jeg er blitt fortalt at hjertet mitt sto stille i kanskje tre og at halvt minutt (etter at gjenopplivingen startet), så for å si det sånn så var jeg død i fire minutter, sa han før følelsene ble sterke og han måtte ta en liten pause.

Pálsson sa at han ikke har fått vite årsaken til hjertestansen.

Hjertestarter

– Det er ganske ofte når idrettsprofiler får hjertestans at man ikke kan fastslå årsaken. Det er gjort mange tester og mange undersøkelser, men akkurat nå er årsaken ukjent, sa han.

Den 28-årige islendingen fikk mandag operert inn en hjertestarter.

– Det vil hjelpe meg i framtiden hvis det skulle skje igjen. Det var ingen tvil om at jeg ville ha det, særlig når årsaken er ukjent og vi ikke vet hva som er galt i hjertet. Jeg føler meg mye tryggere med hjertestarter, sa han.

Pálsson kunne ikke si noe definitivt om framtiden.

– Det er noe jeg har spurt meg selv mye i det siste. Her i Norge har det jo skjedd med Carl-Erik Torp og Ståle Solbakken, og de måtte begge legge opp. Jeg tenker vel at det er en ganske liten sjanse (for å fortsette karrieren), men man skal aldri si aldri, sa han.

Det var i 1.-divisjonskampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink for halvannen uke siden at Pálsson falt om etter 12 spilte minutter, vel fem minutter etter at laget hans tok ledelsen. Etter at han fikk livreddende førstehjelp ble han fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen for videre behandling.

Alt ble svart

– Jeg husker kampen helt fram til scoringen, og inntil da var det ingen signaler om at noe var annerledes. Jeg følte meg bra under oppvarmingen og fram til da, men etter scoringen er alt ganske svart, sa Pálsson.

Han fortalte om sjokket da han våknet opp på sykehus.

– Jeg visste jo ingenting (om hva som hadde skjedd), men veldig snart etter kom leger og fortalte meg om det. Jeg var nok fortsatt ikke helt 100 prosent, og det var vanskelig å ta inn alt de sa, men 15-20 minutter etter at legen gikk fikk jeg telefonen min, og da så jeg alle meldingene jeg hadde fått, og nyhetene om det som hadde skjedd.

Pálsson innledet seansen med en liten takketale.

– Jeg vil takke klubben for måten de har håndtert alt rundt det som skjedde, og jeg vil takke for støtten jeg har fått fra klubben, fansen, familien min, og hele Norge. Det har hjulpet meg veldig mye. Jeg vil også takke mediene for at dere har vært så respektfulle. Jeg har ikke følt press for å stille i intervjuer, men i dag føler jeg det er riktig tidspunkt å svare på spørsmål, sa han.

Pressekonferansen ble avholdt en snau time før den avbrutte kampen skulle spilles ferdig.

(©NTB)