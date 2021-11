Vipers til femte strake cupfinale – møter finaledebutanten Molde

sport

Vipers tok seg som ventet enkelt av Fana i semifinalen på hjemmebane og vant 35-28 etter ti scoringer av Nora Mørk. Litt mer uventet var det at Molde skulle være så overlegen mot tabellnabo Aker, som ble knust 34-19.

Oslolaget har gjort det bra i serien og er bare to poeng bak fjerdeplasserte Molde etter ti serierunder. Håpet om revansj for helgens hjemmetap i serien ble tidlig knust mot et tent Molde-lag med en storspillende Catharina Fiskerstrand Broch i målet.

Offensivt førte Mona Obaidli an med åtte scoringer, mens Elise Skinnehaugen herjet med 14 assist.

– Dette var sinnssykt gøy. Det var mye folk og den beste rammen rundt det, og vi spilte en god kamp, sa Sherin Obaidli til TV 2.

– Vi klarte å vise at vi er et bedre lag enn Aker og at vi fortjener finaleplassen, sa søster Mona.

Ellevilt

Molde lå under for eneste gang på 1-2 og rykket tidlig til seg en klar ledelse. Ved pause var det meste avgjort med 16-6 til hjemmelaget. Broch hadde redningsprosent på elleville 57 i den første omgangen.

– Vi er litt preget av stundens alvor, og det er mye vi må jobbe med. Vi er usikre framover og ikke særlig bra bakover heller, sa Aker-trener Lars Abelsen til TV 2 i pausen.

Like umulig var ikke Broch i den andre omgangen, men hun endte på 44 i redningsprosent og ble fortjent kåret til banens beste.

– Vi ble for lette og klarte ikke å svare. Molde fortjente seieren og er en verdig finalist, sa Abelsen, som også måtte tåle et par skader på viktige spillere.

Fort gjort

Vipers gjorde som ventet kort prosess i semifinalen mot Fana. Laget scoret kampens fire første mål og var oppe i tosifret ledelse på 15-5 etter vel halvspilt omgang. Halvveis sto det 21-13.

Favoritten slapp aldri Fana farlig nær i den andre omgangen og kontrollerte inn til en trygg seier.

Mørk førte an med ti mål, mens Isabelle Gulldén hadde fem mål og åtte assist.

Christine Karlsen Alver nådde tosifret i både mål (10) og assist (11) for Fana, men ble for alene.

