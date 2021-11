Elverum kriget seg til ny NM-finale

sport

Lenge lå Elverum bakpå, men nok en gang var serielederne best i innspurten. Drammen ledet 18-17 til pause, og hadde fortsatt et forsprang med et kvarter igjen på klokka. Noen minutter senere hadde gjestene rykket forbi.

Hjemmelaget kom seg opp på 31-31 på tampen og presset på for en utligning. En slik scoring ville tatt semifinalen til ekstraomganger.

Akkurat som da lagene møttes til seriestart i samme hall tidligere i høst, tok Elverum en knepen seier. Eric Oscar Johansson ble bortelagets toppscorer med sju mål.

Børge Lunds menn spiller 29. desember om å vinne kongepokalen for fjerde år på rad. Drammen har ikke vært i en NM-finale siden 2017.

Tidligere torsdag gjorde ØIF Arendal slutt på sin egen ventetid. Med 30-24 borte mot Fjellhammer er sørlendingene klare for sin første finale siden NM-triumfen i 2014.

Det sto 13-13 mellom lagene etter første omgang, men klasseforskjellen ble mer åpenbar etter hvilen.

Finalen spilles i Oslo Spektrum.

