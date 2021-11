Zlatan rett inn i Sveriges startellever

sport

For åtte måneder siden gjorde Ibrahimovic comeback for Sverige etter å ha stått utenfor i nesten fem år. Han rakk kun å spille to kamper før en kneskade spolerte drømmen om EM-spill.

I høst har veteranen vært plaget med en vond hælsene, men er nå igjen klar for å forsvare de svenske fargene.

Slik er det svenske laget mot Georgia: Robin Olsen – Emil Krafth, Victor Lindelöf, Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson – Viktor Claesson, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Emil Forsberg – Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak.

Sverige topper sin VM-kvalifiseringsgruppe to poeng foran Spania når to runder gjenstår. De blågule kan sikre førsteplassen og VM-billetten hvis det blir borteseier mot Georgia og spanjolene senere på kvelden avgir poeng i Hellas.

Søndag møtes nettopp Spania og Sverige i Sevilla.

(©NTB)