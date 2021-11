Kanes hat trick gjorde England mer eller mindre VM-klare

sport

Seieren gjør at England fortsatt er tre poeng foran Polen før siste runde. Da har England en forholdsvis lett kamp mot San Marino, mens Polen skal opp mot Ungarn.

Mye skal gå galt om ikke England tar førsteplassen i VM-kvalifiseringens gruppe I. Engelskmennene har i tillegg en mye bedre målforskjell enn Polen.

Manchester United-stopper Harry Maguire åpnet ballet etter ni minutter. Så headet Harry Kane inn sitt første for kvelden etter 18 minutter.

Jordan Henderson la på til 3–0 før Kane scoret to ganger til før pause. Først med et flott skudd etter et smart løp like etter halvtimen, så sikret han hat tricket med en spektakulær flygende volley på overtid av omgangen.

Etter pause ble det roligere, og kampen endte 5–0. Polen slo på sin side Andorra 4–1.

