Kjerkol om Latvia-kampen: Hold deg hjemme om du er syk

sport

Helsebyråd Robert Steen (Ap) bekreftet fredag ettermiddag til VG at det ikke blir innført koronapass i Oslo nå. Det kommer heller ingen krav om å holde avstand.

Dermed kan i underkant av 26.000 tilskuere møte opp på Ullevaal stadion lørdag ettermiddag for å se Norge spille den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Latvia.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har særlig én oppfordring til alle som har tenkt seg på kamp:

– Hvis man er syk, bør man holde seg hjemme, sier hun til NTB.

– Er du bekymret for at det kan komme et smitteutbrudd i en slik sammenheng?

– Det er noe vi følger med på, men jeg vil ikke si at jeg er bekymret. Forhåpentligvis blir det en god fotballkamp uten at vi får et utbrudd, sier helseministeren.

