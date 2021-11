Latvia-back roser Norges spillstyrke – lover tøffere motstand på Ullevaal

sport

– Etter min mening har Norge det mest polerte lagspillet i denne gruppa. De har kanskje ikke mange individuelt lysende spillere, men de er veldig samspilte, og samhandlingen gjør at de kan ha høyt og aggressivt press, sier han i et intervju lagt ut på Latvias fotballforbunds (LFFs) nettsted.

– Det er vanskelig å komme seg gjennom det presset, men om det lykkes blir det store kontringsmuligheter. Vi har lært av den forrige kampen og trukket konklusjoner. Jeg håper at vi spiller mye bedre lørdag og gir dem mange flere problemer.

Ståle Solbakken har allerede forutsett at Latvia gjør endringer i forhold til hjemmekampen der de var svært heldige som tapte bare 0-2.

– Jeg tror de kommer til å ha en plan for hvordan de skal komme seg ut av vårt presspill. Jeg forventer at de kommer i en annen formasjon, med fem på midtbanen i stedet for fire, og at de kommer til å være mer kyniske og slå langt. Sist prøvde de å spille seg ut og ble straffet for det, sa han på sin pressekonferanse fredag.

Ikke nok tid

Savalnieks hevder at Latvia hadde en plan sist også, men at forberedelsene ikke strakk til.

– Vi hadde en klar idé om hvordan vi ønsket å spille og hvordan vi skulle komme oss ut av forsvar, men det var for liten tid til å finpusse den. Vi hadde bare én trening før kampen, og vi var hele tiden litt for sent ute. Nå har vi hatt god tid til å forberede oss, sier han.

Latvias tropp kom til Oslo torsdag og trente da på Bislett («OL-stadion fra 1952», meldte LFF på Twitter). Fredag slapp laget til på Ullevaal.

Savalnieks, som er nybakt latvisk seriemester med klubblaget RFS, er høyreback i en samspilt bakre firer som med ett unntak har vært den samme i alle høstkampene. Stopper og kaptein Antonijs Cernomordis var utestengt mot Norge for gule kort og var savnet da. Kaspars Dubra er hans faste makker, mens venstreback Raivis Jurkovskis har spilt hvert minutt i hele kvalifiseringen.

Tometersmann

Ståle Solbakken advarte før kampen i Riga om den nesten to meter høye spissen Roberts Uldrikis, og han gjør det igjen. Uldrikis havnet på benken mot Norge sist, men har startet alle de andre kampene i kvalifiseringen.

– Jeg tror de stiller med tometersmannen på topp og satser på overganger. De lyktes bra med det mot Nederland og kom til 3-4-sjanser i 0-1-tapet, sa Solbakken.

Latvia tok poeng borte mot Tyrkia og Montenegro og tapte bare 0-2 i Nederland. Laget har stort sett vært solid bakover, men sliter med å score mål. I de fire siste kampene har Latvia bare en scoring, og det var et tyrkisk selvmål.

Både Savalnieks og Uldrikis scoret i 3-3-kampen borte mot Tyrkia i mars.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å spille bedre mot Norge enn vi gjorde i september, sier Savalnieks.

(©NTB)