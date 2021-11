Medier: Nederland – Norge går for tomme tribuner

sport

Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfeller, noe som er langt over den forrige smitterekorden, som var på 12.997 tilfeller og ble registrert i desember 2020.

Regjeringen satt ifølge De Telegraaf i lange møter torsdag for å diskutere hva de skal gjøre med smittetrykket i landet, og kringkasteren NOS melder at den viktige kampen vil gå for tomme tribuner som en følge av nye og omfattende nasjonale tiltak.

Det er ventet at tiltakene blir bekreftet fredag kveld.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, sier til VG at det er mange nordmenn som i så fall vil få spolert turen til Nederland.

– For oss er det trist om kampen skal spilles uten tilskuere. Vi vet det er solgt rundt 2000 billetter på Norges kvote, sier han.

Bjerketvedt sier til NTB at det foreløpig ikke foreligger ytterligere informasjon om gjennomføringen av kampen enn det som er kommet fram i nederlandske medier.

Kampen skal spilles i Rotterdam, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spiller sine hjemmekamper for Feyenoord. Stadion De Kuip huser 50.000 tilskuere og ville trolig vært en enorm «boost» for de oransjekledde i kampen om VM-plass.

Oppgjøret vil høyst trolig være en ren finale om seieren i gruppe G. Vinneren av gruppa vil sikre VM-plass i Qatar neste år.

