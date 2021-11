Erna Solberg: Legg vekk debatten om boikott av Qatar-VM

sport

Det forteller Høyre-lederen til VG.

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene. Og å gi dem kred for at de har gjort viktige markeringer for menneskerettigheter og mot rasisme. Jeg er stolt av landslaget vårt, sier Solberg til avisen.

Solberg skal på Ullevaal for å se landslaget mot Latvia lørdag kveld. Norge vil kvalifisere seg til VM i Qatar med seier over Latvia og Nederland i de to gjenstående kampene i gruppe G. Dersom Norge ender på 2.-plass i gruppen, kan de kvalifisere seg gjennom omspill i mars.

Den tidligere statsministeren mener det er for sent med en boikott av VM i Qatar og viser til avstemningen i Norges Fotballforbund i sommer, da et flertall stemte mot boikott. Solberg mener likevel man bør ta lærdom av hvordan Qatar endte opp med å få tildelt fotball-VM.

– Vi er vel alle enige om at de aldri burde valgt Qatar. Vi må lære av det som har skjedd og sørge for at vi stiller helt andre krav fremover i våre internasjonale organisasjoner, sier Solberg.

(©NTB)