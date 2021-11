Majgaard Jensen ferdig som VIF-trener

sport

Det er Vålerenga som opplyser om at de skiller lag med treneren på sitt nettsted.

Majgaard Jensen har ledet laget i to sesonger og tatt to cupgull og ett seriegull med Oslo-klubben. I årets sesong i Toppserien har de imidlertid skuffet og havnet til slutt på 4.-plass.

– Vålerenga Fotball har nettopp gjennomført en større strategiprosess og vi legger nå føringene for de neste tre årene. Det var derfor naturlig å ha en samtale om hvor vi sto i forhold til en slikt perspektiv. Konklusjonen ble at det var riktig for begge parter å gå hver sin vei ved utgangen av denne sesongen, sier klubbdirektør Harriet Ruud.

Treneren selv ser tilbake på en flott tid i klubben.

– Fra en fotballtreners perspektiv har det vært to helt vanvittige sesonger her i klubben, som jeg ikke ville vært foruten.

Dansken nevner også familie som en av grunnene til at han nå forlater stillingen i VIF.

– Jeg har også behov for å være tett på min familie, sier han.

(©NTB)