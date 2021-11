Seriemester Sandviken ubeseiret i ligaen – vant sin siste kamp

sport

Sandviken avslutter dermed sesongen med 17 seire, en uavgjort og ingen tap i Toppserien. De er den første ubeseirede seriemesteren siden nettopp LSK Kvinner i 2016. Rosenborg gikk ubeseiret gjennom sist sesong, men endte på 2.-plass bak Vålerenga.

Det tok bare seks minutter før Sandviken tok ledelsen mot LSK. Maria Brochmann plasserte et fantastisk innlegg fra Marit Brattberg Lund i mål.

Snaut ti minutter senere sto Brattberg Lund bak nok en assist, da hennes corner ble stusset inn i eget nett av LSKs Nora Eide Lie.

Flere mål ble det ikke og dermed endte det med seier i siste kampen for seriemesteren under navnet Sandviken, før de bytter navn til Brann.

Det ble også siste kampen for Toppseriens toppscorer, Emilie Haavi, i Lillestrøm. Tidenes mestvinnende kvinne i norsk klubbfotball har bestemt seg for å forlate LSK etter åtte år i klubben.

– Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Litt skuffa over kampen og så er det selvfølgelig litt rart. Det hadde vært gøy å avslutte med seier, sa Haavi til NRK etter kampen.

Lyn til nedrykkskvalifisering

Mens alt var avgjort i toppen, måtte Lyn ha poeng borte mot Rosenborg for å unngå nedrykkskvalifisering.

Lyn holdt stand i en omgang og gikk til pause på stillingen 0-0, men var fortsatt avhengig av Avaldsnes-tap i kampen mot Stabæk.

Veien vekk fra nedrykkskvalifisering ble enda lenger da RBK gikk opp til 1-0 like etter pause, men etter at Lyn utlignet og Avaldsnes ble liggende under mot Stabæk, klatret Lyn opp på trygg grunn i et lite minutt.

For like etter Avaldsnes ble liggende under, led Lyn samme skjebne. Julie Blakstad scoret sitt annet mål for dagen og like etter la Rosenborg på til 3-1. Lyn reduserte til 2-3 like etter, men klarte ikke å score flere mål og ender nest sist selv om Avaldsnes tapte 1-2 mot Stabæk.

Lyn møter dermed enten Åsane eller Øvrevoll Hosle i nedrykkskvalifisering. 1.-divisjonslagene spiller mot hverandre søndag på nest øverste nivå. Åsane ligger på 2.-plass med ett poeng ned til Øvrevoll Hosle før de møtes i siste serierunde.

Vålerenga snudde til seier

Seriemesterne fra 2020 og nylig kronede cupmestere, Vålerenga, hadde bare æren å spille om i siste kamp mot tabelljumbo Klepp. Oslo-klubben har hatt en skuffende sesong i Toppserien, selv om de kunne feire nok et cupgull for to uker siden da Sandviken ble slått i cupfinalen.

I ligaen ville de ende med 4.-plass uansett hva som skjedde i siste serierunde, men et tap mot allerede nedrykksklare Klepp hadde ikke vært noen verdig avslutning på sesongen for cupmesterne.

Etter en omgang uten scoring gikk Klepp opp i ledelsen like etter pause, men tap ville ikke Vålerengas stjernespiller Dejana Stefanovic finne seg i. Midtbanespilleren både utlignet og ga VIF ledelsen i løpet av to minutter, før Catherine Bott la på til 3-1 med knapt ti minutter igjen av kampen.

