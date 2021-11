Spiller for sjelden matchball i kvalifiseringen

sport

Alle de tre gangene Norge på 1990-tallet kvalifiserte seg til sluttspill, ble billetten sikret i nest siste kamp. Ved flere anledninger på 2000-tallet har Norge hatt mulighet til å kvalifisere seg i siste kamp, men enten har det vært nødvendig med seier med en viss margin eller så har man vært avhengig av resultater i andre kamper.

Tre poeng mot Latvia betyr at norsk seier foran de tomme tribunene på De Kuip i Rotterdam tirsdag, uansett margin og resultater i andre kamper, vil være nok til å sikre gruppeseier for Ståle Solbakkens menn og plass i VM-sluttspillet i Qatar neste høst.

– Vi skal være offensive i hodet, gå i angrep og ikke vente på noe som helst. Alle er innforstått med at seier er det eneste som er godt nok, sier Alexander Sørloth før lørdagens kamp som kan gi Norge matchball.

Enkelt

Det er over et kvart århundre siden forrige gang betingelsene var så enkle, og også da handlet det om en bortekamp mot Nederland på De Kuip. Den ble spilt 15. november 1995, altså 26 år og én dag før tirsdagens duell.

Da hadde Norge allerede misbrukt to matchballer i kampen om å komme til EM-sluttspill i England. Midt i august var Norge seks minutter fra å bli første lag som kvalifiserte seg, men så slapp Drillos landslag inn et spillemål for første gang på 1378 minutter (nesten et døgn), da Jan Suchoparek stanget inn 1-1 for Tsjekkia på Ullevaal.

Det betydde at Norge trengte ett poeng borte mot tsjekkerne i september, men en dommer som senere skulle bli utestengt på livstid for kampfiksing gjorde noen uforklarlige avgjørelser, Norge kom under tidlig på straffespark og tapte 0-2.

Uflaks

Dermed levde spenningen til kampen i Rotterdam i november. Seier ville gitt EM-billett, uavgjort omspill, men motgangen fortsatte. Ronny Johnsen ble ikke kampklar etter en skulderskade, og hans erstatter Erland Johnsen ble ulykkesfugl da hans taklingsforsøk tidlig i 2. omgang traff Clarence Seedorf og spratt i mål.

I sluttminuttene, da Norge desperat trengte en scoring, gikk alle mann i angrep, og Nederland kontret inn to mål til. Drillo fikk sitt første tremålstap som landslagssjef.

Etterpå fortalte keeper Frode Grodås (nå landslagets keepertrener) at det var umulig å kommunisere med forsvaret på grunn av støyen fra tribunene på De Kuip. Norges keeper tirsdag får ikke samme problem etter fredagens avgjørelse om ny nedstengning av det nederlandske samfunnet. Den betyr at kampen spilles for tomme tribuner.

Historien

Dette er resultatene som har sendt Norge til sluttspill: VM 1938: 3-3 borte mot Irland i siste kamp. VM 1994: 3-0 borte mot Polen i nest siste kamp. VM 1998: 1-0 borte mot Aserbajdsjan i nest siste kamp. EM 2000: 4-0 hjemme mot Slovenia i nest siste kamp.

Misser i siste kvalifiseringskamp: VM 1978: 0-1 mot Sveits (seier med fire mål ville gitt VM-plass). EM 1996: 0-3 mot Nederland (seier ville gitt EM-plass). EM 2004: 0-3 mot Spania (seier med en viss margin ville gitt EM-plass). VM 2006: 0-1 mot Tsjekkia (seier med en viss margin ville gitt VM-plass). EM 2008: 4-1 over Malta (ville blitt EM-klar med tyrkisk poengtap. Norge misbrukte matchball i nest siste kamp). EM 2012: 3-1 over Kypros (seier med veldig mange mål ville gitt EM-plass). EM 2016: 1-2 mot Ungarn (seier med en viss margin ville gitt EM-plass).

(©NTB)