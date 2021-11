Europa-kontraster for norsk håndball: Sola vant tosifret – Tertnes røk med over 20 mål

sport

En opplagt Camilla Herrem dunket inn ni mål i Solas 36-25-seier over russiske Astrakhanotsjka i den første av to kamper i europaligaens tredje og siste kvalrunde.

I alt 545 tilskuere fikk med seg Sola langt på vei sikre en plass i gruppespillet på nyåret. Rogalendingene ledet 18-11 til pause.

Storhamar skaffet seg også et bra utgangspunkt med 31-27 over rumenske Gloria Buzau. Emilie Hovden ble toppscorer med ti mål foran 1626 publikummere.

Tanker om gruppespill kan Tertnes slå helt fra seg for denne gang. Laget fikk kjørt seg voldsomt i Tyskland, lå under 7-22 til pause og tapte 18-39 for Bietigheim. Returoppgjøret i Bergen får ingen reell nerve.

Madeleine Hilby sto for fem av Tertnes-scoringene søndag.

Tap ble det også for Molde i Frankrike, men det var ikke verre enn at romsdalingene kan slå tilbake om en uke. Chambray vant første møte 30-27 etter at Molde gikk inn i hvilen med 17-15-ledelse. Julie Lygren var målfarligst hos gjestene med åtte fulltreffere.

(©NTB)