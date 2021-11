Hamilton «endelig» på topp igjen etter dramatisk Brasil-løp – holdt liv i VM-håpet

sport

Det var Hamiltons første seier på de siste fire løpene, og nå er luken opp til Verstappen på 14 poeng foran de tre siste VM-rundene i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi. Dermed er det duket for en svært spennende sesongavslutning.

Søndagens Brasils Grand Prix markerte det første løpet på lenge at de to VM-rivalene Max Verstappen og Lewis Hamilton kjempet tett om seieren helt inn til mål. Det har i flere av de siste løpene vært praksis at Verstappen har stukket fra Hamilton tidlig og aldri gitt briten håp om seier.

Søndag var det jevnere, og de to var flere ganger nære hverandre i svinger i forsøk på forbikjøring.

Hamilton måtte starte løpet som nummer ti etter at han byttet forbrenningsmotor, men Mercedes-stjernen fikk en god start og lå som nummer tre etter seks runder.

Hamilton kjørte seg etter hvert opp til 2.-plass, og passerte Verstappen med tolv runder igjen. Deretter var det spenning om seieren, men briten sikret den etter en god forsvarsjobb. Valtteri Bottas tok 3.-plass.

