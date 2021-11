McGrath slo Kristoffersen i norsk pallduell: – Stiller for å vinne hver gang

sport

Unggutten fra Bærum slo Kristoffersen med 15 hundredeler over to renn i kampen om den siste pallplassen i østerrikske Lech. Etterpå strålte han av glede i målområdet.

– Det var veldig deilig å få et resultat. Jeg kom hit med innstillingen om at det bare var et ekstra renn, men en pall er en pall, sa McGrath til NTB på pressekonferansen.

Han la til at han har trent svært lite parallellstorslalåm, men at det ikke hindrer ham fra alltid å håpe på det beste.

– Jeg stiller for å vinne hver gang. Jeg håper det fortsetter på denne trenden.

McGrath snakket også om kneskaden som holdt ham ute store deler av 2020/21-sesongen. Han sa at det rant noen tårer etter målgang, og at det er godt å lykkes etter det tøffe året han har lagt bak seg.

Én gang tidligere har McGrath vært blant de tre beste i verdenscupen. I desember i fjor ble han toer i storslalåm i Alta Badia.

Stor forskjell

I en heløsterriksk finale vant Christian Hirschbühl foran Dominik Raschner søndag. Med det tok han sin første verdenscuptriumf.

Kristoffersen ledet med et halvsekund på nettopp Hirschbühl etter ett av to semifinalerenn, men i blå løype gikk det for sakte. Romerikingen ble slått med 18/100 sekund.

Det var stor forskjell på farten i de ulike løypene. Rød trasé bød ofte på betraktelig bedre tider. McGrath bekreftet det etter rennet, og sa at snøen i den blå løypa ble fortere dårligere i den rød, og at man dermed ikke fikk med seg ønskelig med fart ut av svingene.

– Tullete

Finaledrømmen brast for McGrath da han mistet balansen og kjørte ut like før mål i semifinalemøtet med Raschner. 21-åringen var bakpå med et halvsekund etter første gjennomkjøring, men var i ferd med å tette luka før fallet.

– Det var en «choke» som jeg kaller det. En tullete feil, konstaterte McGrath.

De norske hadde marginene på sin side i åttedels- og kvartfinalene. Kristoffersen gikk videre med to hundredeler fra duellen med Stefan Brennsteiner (Østerrike) i første utslagsrunde. McGrath tapte mye av forspranget han hadde på franske Cyprien Sarrazin, men ble kvartfinaleklar med 15 hundredeler.

I kvartfinalene seiret Kristoffersen og McGrath med henholdsvis 10 og 11 hundredeler over to gjennomkjøringer. De danket ut canadiske Erik Read og Østerrikes hjemmehåp Adrian Pertl.

Tidligere søndag greide ikke Leif Kristian Nestvold-Haugen, Timon Haugan og Fabian Wilkens Solheim å ta seg videre til utslagsrundene. Kristoffersen var tredje beste utøver i kvalifiseringen.

