Merittert franskmann dømmer Norges skjebnekamp

Han har dømt i fransk toppserie siden 2008 og ble Fifa-dommer to år senere. Tidligere i år dømte han europaligafinalen mellom Villarreal og Manchester United. Sesongen før var han dommer da Ole Gunnar Solskjærs United-lag slo Ståle Solbakkens FC København 1-0 på et sent straffespark i europaligaens kvartfinale i Köln.

Turpin har både EM-, VM- og OL-sluttspill på merittlista, men spesielt nok er det første gang han leder en turneringskamp med et norsk lag. Ifølge Uefas statistikk har han dømt hele 13 slike kamper med nederlandske klubb- eller landslag. sist PSV Eindhovens borteseier mot Midtjylland i mesterligakvalifisering i august.

NTB-arkivet viser imidlertid at Turpin dømte Norges U21-landslag mot England i 2011. Den kampen inngikk ikke i EM-kvalifisering eller andre turneringer og er derfor ikke registrert av Uefa. Stafen Strandberg spilte kampen i Southampton, som Norge tapte 0-2.

Turpin dømte Nederlands landslag da England ble slått 3-1 i nasjonsligaens semifinale i 2019.

Han dømte på tirsdagens kamparena De Kuip i en europaligakamp mellom Feyenoord og Roma i 2015. Den gang ble det både tribunetrøbbel og borteseier. Det første skjer ikke tirsdag, men det er lov å håpe på det andre.

Turpin får med seg Nicolas Danos og Cyril Gringore som assistenter, mens Ruddy Buquet blir fjerdedommer. François Letexier blir VAR-ansvarlig, assistert av Thomas Leonard.

