Nord-Makedonia til VM-omspill

sport

Spenningen i gruppe J handlet i innspurten utelukkende om hvem som skulle ta andreplassen. Med tre nye poeng ville den garantert gå til Nord-Makedonia på Romanias bekostning.

Sistnevnte slo Liechtenstein 2-0 borte, men det spilte ingen rolle så lenge det ble hjemmeseier i Skopje. Der skapte Island spenning med Jón Thorsteinssons 1-1-scoring tidlig etter hvilen, men en måldobbel fra Elif Elmas sikret nordmakedonske jubelscener.

Ezgjan Alioski ga vertene ledelsen etter sju minutter.

Nord-Makedonia har aldri spilt et VM-sluttspill som en selvstendig nasjon. I mars venter to omspillkamper som kan realisere drømmen. Landet spilte i sommer EM-fotball for første gang, og deltakelsen der kom også via et omspill.

Romania endte ett poeng bak andreplassen. Tyskland tok gruppeseieren og ble klar for Qatar-VM allerede i oktober.

(©NTB)