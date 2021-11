Solbakken: – Vær harde med oss, men ikke riv oss ned

sport

– Vi må tåle å høre det, helt til vi er i et sluttspill igjen. Vi vet at inntil vi kommer til det jævla sluttspillet så vil det henge over oss, sa han etter den skuffende 0-0-kampen mot Latvia.

Han ble spurt om det er typisk norsk ikke å lykkes i slike kamper.

– Vår svakeste kamp i denne kvalifiseringen var en av de første, mot Tyrkia i mars. Vi har hatt masse å fighte med underveis. Du kunne si at det er typisk norsk å ta seg over så mange hindre og fortsatt være med, sa han.

– Dere (mediene) skal få være harde mot oss, og henge over oss til vi er i et sluttspill. Det må vi tåle, det er «the name of the game». Men vi må ikke rive ned det faktum at vi er i ferd med å bli et veldig godt fotballag.

Bortsett fra Tyrkia-kampen i Málaga synes ikke Solbakken at Norge har gjort en dårlig kamp i kvalifiseringen.

– Det var ikke en dårlig kamp av oss i dag, selv om vi startet dårlig. 45 minutter var bra, 15 middels, 30 dårlige. Vi begynner å få et slagkraftig landslag.

Kan rekke toget

Han uttalte seg før Nederland hadde avgitt poeng i Montenegro og gjort kampen om gruppeseieren spennende igjen. Da lå det an til at selv seier i Rotterdam ville være for lite til å sikre 2.-plassen som gir omspill i mars, og at sluttspilltoget hadde reist fra Norge for 11. gang på rad.

De dramatiske sluttminuttene i Podgorica endret på det, og nå vil Norge være garantert topp-to-plassering med seier tirsdag. Det vil også gi VM-billett dersom Tyrkia avgir poeng på stadion der Nederland feilet lørdag.

Nederland vil være gruppevinner med uavgjort (takket være sin overlegne målforskjell), men vil med tap være i akutt fare for å ryke helt ut av VM-dansen. Dermed steg betydningen av tirsdagens kamp atskillige hakk.

Ingen får det lett

– Vi skal legge en god matchplan og fortsette på veien vi er på. Vi gjør mye bra og er blitt et godt lag. Ingen kommer til å få det lett mot oss, det skal vi ikke glemme i skuffelsen. Vi har vært gode over tid og har mye flere enn 11 spillere å ta av, sa Solbakken.

Debutanten Ola Solbakkens innhopp lørdag gjør at landslagssjefen har brukt 33 spillere i kvalifiseringen, tre hele lag.

Mandag tar han med seg troppen til Rotterdam i håp om å gi norske medier og opinion noe annet å snakke om enn sluttspilltørke.

(©NTB)