Strandberg fikk gledesbeskjed fra Solbakken: – Gir oss ekstra energi

sport

– Det var veldig deilig. Det gir oss ekstra energi inn mot de neste par dagene, sa Strandberg, som ikke selv fulgte med på kampen i Podgorica.

– Nei, Ståle banket på døra mi og ga meg beskjed.

Landslagssjefen prøvde selv å tone ned hvilket stemningsskifte hjelpen fra Montenegro førte til.

– Den snudde ikke opp ned på humøret mitt. Jeg så kampen, men så fort den var over begynte vi å analysere vår egen kamp. Det er det du gjør selv du kan gjøre noe med, sa han i sitt møte med mediene litt senere.

– Men du banket på hos Stefan?

– Ja, men det handlet ikke bare om det. Det var et par andre ting som gjorde at jeg ville ha tak i ham før han la seg.

I egne hender

Strandberg er ikke i tvil om betydningen av hjelpen.

– Nå har vi ting i egne hender igjen. Hvis vi får et bra resultat så kan vi vinne gruppa. Vi er en kamp unna VM, det er status nå, sa han.

Midtstopperen la seg ikke tidlig han heller.

– Vi har ikke evaluert Latvia-kampen i plenum ennå, men jeg satt oppe i natt og så kampen om igjen. Jeg fikk samme inntrykk som jeg hadde rett etter kampen: Første 30 minutter var vi ikke gode nok. Da var det store avstander i laget. Vi fikk ikke gode gjenvinninger og fikk ikke lagt trykk på dem, sa han.

– I 2. omgang fikk vi det trykket, og da så alle hvor mye vi skapte. Det var en blanding av utur og udyktighet som gjorde at vi ikke fikk mål.

Strandberg har tro på at Norge kan skape problemer for Nederland i Rotterdam og er ikke fremmed for at motstanderne føler på presset.

Nerver

– Nederland er et godt lag, spesielt hjemme, men vi viste på Ullevaal at vi kan hamle opp med dem. Erling (Haaland) skjøt i innsiden av stanga på 1-1. Hvis Nederland taper hjemme mot lille Norge i en avgjørende kamp så tror jeg det brenner kraftig der nede. De er nok mer nervøse for å tape enn oss.

Han er ikke glad for at kampen spilles uten tilskuere.

– Jeg ville helst sett at kampen gikk med publikum, for alles del. Det er ikke ofte man får oppleve en slik ramme. Tomme tribuner kan ta litt press fra nederlenderne, men om de får en god start så kunne publikum løftet dem ytterligere, mener han.

Han er klar på at det er en stor oppgave som venter tirsdag.

– Mange var langt nede i går, men det er ekstremt viktig at alle legger gårsdagen bak seg og restituerer. Vi har allerede snakket om det. Nå skal vi se fram mot det som skal skje tirsdag, og jeg forventer at absolutt alle oser av energi og hjelper hverandre. Det er ett mål vi har nå. Det er å slå Nederland, og da trenger vi alle i gruppa, sier han.

– Vi må nok spille opp mot en perfekt kamp, men jeg har tro på at vi kan gjøre det.

(©NTB)