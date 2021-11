Federer går trolig glipp av Australian Open: – Ikke en reell mulighet akkurat nå

sport

Federer har slitt med kneproblemer i lang tid og gikk gjennom to andre kneoperasjoner i 2020 som satte ham ut av spill i store deler av også den sesongen.

Over halvparten av alle Grand Slam-turneringer de siste to årene har gått uten den tidligere verdenseneren, og nå ser det ut til at Australian Open i januar også går uten sveitseren.

– Jeg tror ikke Australian Open er en reell mulighet akkurat nå, sier Federers trener Ivan Ljubicic til BBC.

Ljubičić presiserer likevel at Federer ikke har noen planer om å legge opp.

– Jeg kan garantere at han ønsker å returnere for å spille tennis.

Rafael Nadal, som i august måtte gi seg for resten av 2021-sesongen med en fotskade, har sagt at han vil stille i Australian Open.

Det er fortsatt usikkert om Novak Djokovic vil stille i sesongens første Grand Slam for å forsvare tittelen i Melbourne. Serberen avventer hvordan koronaregelverket i turneringen blir. Han har nektet å svare på om han er vaksinert eller ikke.

