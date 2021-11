Norge ber Fifa om å endre gult kort-regel

sport

Derfor har NFFs elitedirektør Lise Klaveness bestemt seg for å ta opp ordningen med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), melder TV 2.

– I likhet med flere andre land så reagerer vi jo på dette, fordi det ikke er fair play. Og for vår del kan det jo slå ekstra ille ut, siden vi er seks lag i gruppen vår. Det betyr at vi har enda flere kamper enn andre lag å samle gule kort på, sier Klaveness til kanalen og legger til:

– Vi mener at dette er en så åpenbar feil at man må gjøre noe med det. Alternativt mener vi at man må fjerne kampene mot det svakeste laget i gruppen, slik at det blir like mange kamper.

Hele åtte norske spillere risikerer å gå glipp av første kamp i et eventuelt omspill dersom de får gult kort mot Nederland tirsdag.

