Berrettini trekker seg fra ATP-finalen – erstattes av Sinner

Det ble klart i timene før Berrettini skulle møte polske Hubert Hurkacz i tirsdagens andre kamp i rød gruppe.

– Jeg har bestemt meg for at ATP-sluttspillet slutter her. Jeg er nedtrykt, og jeg hadde aldri trodd at jeg ville komme til å måtte gi opp det største tennisarrangementet holdt i Italia noensinne, sier Berrettini.

25-åringen, som er rangert som nummer sju i verden, måtte trekke seg midt i åpningskampen mot OL-mester Alexander Zverev søndag kveld. Han presset tyskeren til tiebreak i første sett, men maktet ikke å spille videre.

Han fikk medisinsk hjelp for en skade i mageregionen.

Sinner kom akkurat ikke med til årets ATP-sluttspill. Han kjempet lenge om å kunne ta en av plassene Casper Ruud til slutt spilte seg til. Nå får han likevel være med på tennisfesten på hjemmebane.

