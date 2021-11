Kyrgios mener Australian Open må avlyses

sport

Melbourne har vært hardt rammet av koronaviruset og har vært nedstengt i 260 dager siden mars 2020.

– Jeg synes ikke Australian Open skal spilles, av hensyn til folket. Vi må sende et signal, sier Kyrgios, som ofte omtales som den internasjonale tennisens fremste rebell.

Med sitt standpunkt støtter han samtidig verdensener Novak Djovokovic, som har nektet å si om han er vaksinert og som dermed kan være utelukket til turneringen han vant i år.

Myndighetene i delstaten Victoria insisterer på at turneringen skal gå som planlagt i januar 2022, men betingelsen er at spillerne er vaksinert med minst to doser.

