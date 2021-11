Medvedev med ny seier i ATP-finalen

sport

Dermed fulgte russeren opp søndagens seier over polakken Hubert Hurkacz, der han riktig nok trengte en snuoperasjon etter å ha tapt det første settet i tiebreak.

Mot Zverev startet Medvedev langt bedre med brudd allerede i tyskerens første servegame. Dermed kunne han kontrollere inn åpningssettet til 6-3-seier.

Zverev hang betydelig bedre med i det andre settet og tvang fram tiebreak. Det tok han seg av med 7-3.

Tredje sett ble like jevnt som det forrige. Spillerne holdt sine servegame, og det hele endte i et nytt tiebreak. Denne gangen var det Medvedev som først fikk muligheten til å ta hjem kampen med to matchballer. Zverev klarte ikke å stå imot, og Medvedev seiret 8-6.

(©NTB)