Skadd van Gaal følger kampen fra VIP-boks

Avisen Algemeen Dagblad melder at van Gaal kommer til å følge oppgjøret i en rullestol fra en VIP-boks oppe på De Kuip-stadion.

Ifølge Nederlands fotballforbund vil van Gaal være med spillerne i garderoben før avspark og i pausen. Det skal ha vært vanskelig å ha treneren i en rullestol nede ved innbytterbenkene.

Van Gaal åpnet for at VIP-boks-løsningen var sannsynlig da han deltok på et pressemøte via videolink mandag.

70-åringen pådro seg et brudd i hoften da han falt av en sykkel søndag.

I 2007 ledet van Gaal AZ i en seriekamp fra en lignende VIP-boks. Noen dager før hadde han pådratt seg et brudd i foten.

(©NTB)