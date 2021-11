sport

Det var overraskelsen i Ståle Solbakkens laguttak. Han ga Ola Solbakken landslagsdebuten med et innhopp mot Latvia lørdag og antydet allerede i helgen at Glimts kantkomet var aktuell for en startrolle i Rotterdam.

Thorstvedt har vært god i kvalifiseringen og var et av to navn Nederlands landslagssjef Louis van Gaal trakk fram da han av TV 2 ble spurt hvilke norske spillere han kunne tenke seg å ha i sitt lag. Martin Ødegaard var det andre.

Når Ståle Solbakken velger å sette Genk-spilleren på benken, er det trolig fordi han vil ha Ødegaard inn i hans frie rolle bak spissen.

Den andre endringen i Norges lag er at Andreas Hanche-Olsen som ventet er tilbake i midtforsvaret der Marius Lode spilte mot Latvia.

Det hadde positiv effekt da Norge la om fra 4-2-3-1 til 4-3-3 i pausen sist, men det er uklart hvilken formasjon landslagssjefen velger tirsdag. Uefa lister opp laget som 4-3-3 før avspark.

Norge må vinne på De Kuip for å kunne bli gruppevinner og gå rett til VM, men selv det kan vise seg ikke å holde til mer enn toeromspill. Norge kan få toeromspill også med uavgjort eller til og med tap, men da må Montenegro slå Tyrkia, i siste tilfelle med klar margin.

Norge (4-3-3): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Mathias Normann – Mohamed Elyounoussi, Alexander Sørloth, Ola Solbakken.

