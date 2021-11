Usikkerhet rundt Bråthen-kontrakt foran sesongstarten

sport

Bråthen og hoppforbundet ble i oktober ferdig med en lang konflikt angående hans rolle som sportssjef i Norges Skiforbund. Da ble det klart at Bråthen skal fortsette i forbundet, men heretter i rollen som landslagssjef.

Tirsdag forteller Bråthen til TV 2 at verken hans eller den nye sportssjefens kontrakt er signerte. Bråthen har fra før gitt uttrykk for at han vil ha Ståle Villumstad inn som sportssjef, men hoppkomiteen har insistert på at stillingen skal lyses ut.

– Det er ikke signert noen ny arbeidskontrakt, sier Bråthen og legger til at han er usikker på hvorfor.

Villumstad har håndtert de administrative oppgavene til Bråthen gjennom konflikten, og Bråthen synes det er beklagelig at ingen kontrakter er signerte før sesongstarten.

– Vi skulle selvfølgelig ha ønsket at vi ikke trengte å bruke energi på det når gutta reiser til Russland for å starte sesongen allerede i morgen, sier han.

(©NTB)