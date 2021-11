Hegerberg målløs i Lyon-tap

sport

Bayern gjorde oppgjørets eneste scoring. Den kom da Saki Kumagai stanget inn en corner i det 69. minutt. Japaneren forlot tidligere i år Lyon, og i München straffet hun sine gamle lagkamerater.

Tapet var Lyons første denne sesongen. I den franske ligaen står laget med full pott etter åtte kamper.

Hegerberg greide ikke å følge opp måldobbelen fra sist søndag, men kunne glede seg over å være tilbake i en startellever for første gang siden 19. januar 2020.

For seks uker siden gjorde Hegerberg comeback på fotballbanen etter en tøff skadeperiode på godt over 600 dager. Siden hadde hun inntil onsdag bare fått innhopp fra benken.

26-åringen entret i helgen banen med et kvarter igjen av storkampen mot Paris Saint-Germain. Etter kort tid scoret hun to ganger, og det var hennes første mål på 707 dager. Lyon vant hele 6-1.

Frida Maanum fikk 28 minutter som innbytter for Arsenal i 3-0-seieren hjemme mot danske Køge. London-laget står med ni poeng på fire kamper og ligger godt an til å gå videre med tabelltopp Barcelona i gruppe C.

