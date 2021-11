Ytterligere ti pågrepet etter supporterbråk i Manchester

sport

Flere politifolk ble skadd i opptøyene som førte til at Premier League-kampen mellom Manchester United og Liverpool måtte utsettes. Bakgrunnen for demonstrasjonen var at United-eierne, familien Glazer, hadde deltatt i planleggingen av en ny europeisk superliga.

Politiet i Greater Manchester har brukt tid på å identifisere de skyldige etter demonstrasjonen. Med de ti nye pågripelsene er totalt 18 personer arrestert i forbindelse med episoden på og utenfor Old Trafford, skriver Sky Sports. Blant annet har man studert hundrevis av timer med video fra overvåkingskameraene på arenaen.

De ti sist pågrepne personene er menn i alderen 20-51 år, og de er mistenkt for voldelig oppførsel og innbrudd. Av de 18 pågrepne personene er fem blitt siktet så langt.

Politiet var varslet om demonstrasjonen 2. mai og var på plass for å sørge for at det hele gikk rolig for seg. Situasjonen kom ut av kontroll da supportere brøt seg inn på stadion. Det ble tent bluss, og gjenstander ble kastet mot både politifolk og hestene deres.

(©NTB)