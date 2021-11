sport

Muguruza blir den første spanjol til å ta WTA-tittelen. Hun slo estiske Kontaveit 6-3, 7-5 i finalen onsdag kveld.

Spanjolen ender trolig på tredjeplass på WTA-rankingen ved sesongslutt.

– Jeg er bare veldig glad for at jeg beviste for meg selv at jeg kan slå de aller beste, sa Muguruza etter finaleseieren.

28 år gamle Muguruza er denne sesongen tilbake på det aller øverste nivået etter at hun vant Roland-Garros i 2016 og Wimbledon i 2017.

