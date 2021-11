Rapport ett år før VM: 50 gjestearbeidere døde i Qatar i 2020

sport

FNs arbeidsorganisasjonen ILO la fredag fram rapporten som omhandler gjestearbeiderens forhold i Qatar. Der opplyses det at 50 personer på jobboppdrag døde i 2020.

I tillegg ble over 500 innleide arbeidere hardt skadd. Rapporten styrker Qatar-kritikernes argumentasjon. Landet har det siste tiåret forberedt seg til fotball-VM i 2022.

Tidligere i år publiserte The Guardian tall som blåste nytt liv i den norske boikottdebatten. Ifølge den britiske avisen hadde minst 6500 gjestearbeidere mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010. Av disse var 37 dødsfall direkte knyttet til stadionbygging.

ILO konstaterer at fall på arbeidsplassen er den vanligste dødsårsaken. Ofte har døden inntruffet før arbeidere er blitt fraktet til sykehus.

Tross et stort trykk fra omverdenen, og Qatars løfte om å bedre på situasjonen, slo Amnesty nylig fast at kafala-systemet fortsatt eksisterer. Systemet blir kritisert for å være et slags moderne slaveri.

