Storhamar og Solem stoppet Stavanger

Backen scoret det avgjørende målet 1.03 ut i «sudden death».

Det ble en tett og jevn batalje i Hamar OL-amfi, selv om hjemmelaget fikk en kjempestart på kampen. Storhamar ledet hele 3-0 før bortelaget våknet. Tre mål på under fire minutter ved Anders Henriksen, Dan Kissel og Jarret Burton gjorde at lagene var like langt etter én periode.

Rasmus Ahlholm gjorde 1-0 etter bare 14 sekunder og satte standarden før Solem økte til 2-0 etter snaue fem minutter. Eskild Bakke Olsen økte til 3-0 før det var gått sju minutter av kampen.

Stavanger kom til kampen med åtte strake seirer.

Olsen scoret sitt annet mål for kvelden da han sendte Storhamar i føringen med 4-3 i midtperioden.

Begge lags målvakter, Markus Stensrud og Henrik Holm, hadde også hver sin solide redning i kampen.

Gjestene utlignet til 4-4 og tok kampen til forlengning med Tommy Kristiansens overtallsscoring med 1.22 minutter igjen av ordinær tid.

Serieleder Stjernen slo Ringerike med 4-2 på bortebane, mens Vålerenga endelig fikk en seier med 4-2 over Sparta. Lillehammer slo Grüner med 3-1.

