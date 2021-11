Carrick leder United inntil videre

sport

Det opplyste United i samme pressemelding som bekreftet Solskjærs avgang søndag formiddag.

Carrick la opp som spiller etter 2017/18-sesongen. Han ble deretter en del av trenerapparatet rundt førstelaget under José Mourinho. 40-åringen fikk større ansvar etter at Solskjær kom inn som manager.

Manchester United sier at klubben vil gå for en midlertidig løsning ut sesongen. Solskjær ble i sin tid hentet som vikar etter at Mourinho fikk sparken, men ble noen måneder senere ansatt permanent.

United møter spanske Villarreal i Spania tirsdag. Seier der vil langt på vei sende laget videre til cupspillet i mesterligaen. Neste ligakamp er borte mot tabelltopp Chelsea kommende helg.

