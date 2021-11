Molde svarte på Glimt-seier i gulljakten: – Alltid deilig å slå Rosenborg

sport

Molde var avhengig av å svare på Bodø/Glimts seier mot Lillestrøm i gullkampen, og det gjorde laget med seier mot Rosenborg etter scoringer fra Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem, Sheriff Sinyan og Emil Breivik. Dino Islamovic reduserte for RBK til ingen nytte.

Det var Rosenborg som startet best og hadde størst sjanser, men de klarte ikke å omsette dem i mål. Etter en halvtime fikk de en scoring i fleisen. Omoijuanfo satte inn sitt 25. mål for sesongen på retur fra André Hansen.

– Det er alltid deilig å slå Rosenborg, og i tillegg måten vi gjør det på. En godt gjennomført kamp. Vi vet at de er et godt lag, men jeg føler at vi tar litt over når vi får det første målet, sa Ohi til Discovery etter kampen.

Stor luke

Etter 38 minutter kom Molde på en overgang som Eikrem avsluttet i mål til 2-0 fra rundt 19 meter.

Etter hvilen kom Rosenborg ut med energi, og etter 55 minutter kom reduseringen ved Islamovic som skled inn 1-2. Like etter satte Sinyan spikeren i kista før Breivik la på til 4-1 mot slutten.

– Fantastisk. I dag spiller vi bra og scorer fire fine mål. Vi merker at oppbyggingen før kampen bygger selvtillit, sa Sinyan.

Også Breivik var fornøyd etter seieren.

– Det var utrolig deilig å få min første scoring her. Det er ikke noe som er bedre enn å spille for så mange mot erkerivalen, sa Breivik.

– Kontrer oss i hjel

Det er etter seieren fortsatt fem poeng opp til Glimt på gullplass, mens Rosenborg med tapet kommer til å få det tøft i kampen om tredjeplassen mot Viking som er fem poeng foran.

– Vi sitter ikke igjen med noe som helst. Vi gjør en brukbar første omgang, men vi blir straffet av Molde foran mål. Når vi slår feil, kontrer Molde oss i hjel, og det er de gode på, sa RBK-trener Åge Hareide.

Molde skal fortsette gulljakten mot nedrykkstruede Brann i neste kamp, mens Rosenborg møter serieleder Bodø/Glimt. Der kan trønderne stikke kjepper i hjulene for nordlendingene og hjelpe søndagens seierherrer.

Tente håpet

Rosenborg hadde en del ball etter hvilen, og etter 55 minutter tente Islamovic håpet for RBK. Olaus Skarsem gjorde en god jobb på kanten før han sendte ballen inn i feltet. Der ventet Islamovic, som skled inn reduseringen. Etter målet tente også RBK-supporterne bluss som gjorde at kampen ble stoppet i noen sekunder.

Men håpet var ikke tent lenge for Rosenborg som måtte se Molde gå opp i 3-1 fem minutter senere. RBK-spiller Carlo Holse headet i egen tverrligger på hjørnespark fra Eikrem, før ballen falt ned til Sinyan som satte ballen i mål.

Etter drøyt 70 minutter fikk Islamovic en sjanse til en ny redusering, men avslutningen traff tverrliggeren og ble klarert. Etter 89 minutter la Breivik på til 4-1 etter at ha hadde snurret rundt inne i Rosenborg-feltet og avsluttet nede i hjørnet.

