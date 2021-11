Solskjær fikk sparken i Manchester United

sport

Det bekrefter United i en uttalelse. 1-4-tapet mot Watford lørdag ble Solskjærs siste kamp i managerstolen.

«Ole vil alltid være en legende i Manchester United, og det er synd at vi nå har måttet ta denne vanskelige avgjørelsen. De siste ukene har vært skuffende, men de må ikke overskygge jobben som er blitt gjort over de siste tre årene for å gjenoppbygge grunnlaget for langsiktig suksess», skriver storklubben.

Avgangen skjer etter at Solskjær har vært under et tøft press i lengre tid som følge av svake resultater og prestasjoner. Michael Carrick leder United i de neste kampene inntil en midlertidig manager er på plass ut sesongen. Han har vært assistenttrener under Solskjær.

Kristiansunderen hadde betydelige ressurser til rådighet for å forsterke spillerstallen i sommerens overgangsvindu. Inn portene på Old Trafford kom blant andre stjerneforsvareren Raphaël Varane og Jadon Sancho.

I tillegg ble Cristiano Ronaldo signert på tampen av vinduet for å forsterke United-stallen. Det skapte ytterligere forventninger til hva Solskjærs mannskap kunne få til denne sesongen.

Bunnpunktet

Etter en lovende start ble det kraftig brems på poengfangsten. Bunnpunktet ble nådd da United ble ydmyket 0-5 mot Liverpool på Old Trafford. Det oppgjøret omtalte Solskjærs som den mørkeste dagen i hans tid som manager i klubben.

Han var samtidig tydelig på at han fortsatt var rett mann til å lede United. Rundt ham haglet kritikken.

Situasjonen ble verre da neste hjemmekamp ga 0-2-tap mot byrivalen Manchester City. United ble fullstendig utspilt, men Solskjær overlevde gjennom landslagsoppholdet. 1-4 mot opprykkslaget Watford på direkten fikk til slutt United-ledelsen til å ta grep.

Solskjær ble ansatt som midlertidig United-manager like før jul i 2018. Han erstattet da José Mourinho. Tre dager senere debuterte han med 5-1-seier over Cardiff.

Også de fem neste ligakampene ble vunnet. Seks strake seirer etter en tiltredelse hadde kun managerlegenden Matt Busby klart før Solskjær. Året var 1946.

Berg-og-dal-bane

Den sterke starten skapte optimisme, men en svak avslutning på ligasesongen gjorde at Solskjærs mannskap endte på sjetteplass.

Ett år senere var fasiten hyggeligere. Tredjeplass i ligaen i 2019/20-sesongen ble sett på som et tegn på at Solskjærs prosjekt hadde vind i seilene. Da status ble gjort opp for 2020/21-sesongen, hadde United kun byrival Manchester City foran seg på tabellen.

Inneværende sesong ble derfor sett på som sesongen et ytterligere forsterket Solskjær-mannskap skulle gjøre det helt store, men i stedet har høsten vært en berg-og-dalbane. Periodevis har bølgedalene vært svært dype.

Det kostet Solskjær jobben.

48-åringen forlater Manchester United uten å ha ledet klubben til ett eneste trofé. Det er første gang at det skjer en United-manager siden Frank O'Farrell (1971-72). Finaletapet i europaligaen mot Villarreal sist sesong ble det nærmeste Solskjær kom tittelsuksess.

Som spiller var Solskjær i United mellom 1996 og 2007. Han avgjorde mesterligafinalen mot Bayern München på overtid i 1999.

(©NTB)