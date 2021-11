Curling-EM: Norsk tap i naboduellen mot Sverige

sport

I det som lenge var en poengfattig affære, skar det seg i sjette omgang for Norge, da Sverige sikret seg tre poeng med en herlig siste stein fra Sveriges skip Niklas Edin.

Det virket å sette en støkk hos skip Steffen Walstad og resten av det norske laget, som misbrukte en mulighet til å vinne to poeng med siste stein i den påfølgende omgangen. Forsøket ble for svakt og det var istedenfor Sverige som kunne stjele et nytt poeng.

I den åttende omgangen klarte endelig Norge et godt resultat med to poeng og sikret 3-5 før de to siste omgangene. De endte med ett poeng til hvert av lagene og Norge tapte derfor 4-6 til slutt.

Norge står dermed med tre seire og to tap etter at de tidigere på dagen slo Tyskland i Håkons Hall på Lillehammer.

Mot tyskerne fikk Norge en bra start med 3-0 etter tre omganger. Tyskerne reduserte til 2-3 i den fjerde omgangen, men to nye, norske poeng i den sjette omgangen sørget for 5-2.

Sixten Totzeks tyske mannskap klarte bare å ta ett poeng i den neste omgangen. De klarte derimot å «stjele» ett poeng tross norsk sistestein i åttende omgang, og spenningen var dermed til stede helt til slutt.

Walstad sikret ett poeng i niende omgang, og Norge ledet 6-4 foran den avgjørende omgangen. Det endte med at nordmennene tok ett poeng til tross for at tyskerne hadde fordelen av siste stein og vant kampen 7-4.

Veteranen Torger Nergaard, Markus Høiberg og Magnus Vågberg spiller sammen med Walstad på det norske laget.

