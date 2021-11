Iver Fossum ut med skade da Aalborg snudde til seier

sport

Fossum løp rundt uten antydninger til skade like før han måtte sette seg ned på gresset tidlig i kampen. Etter at medisinsk personell hadde tatt en liten prat og sjekket ut venstrebeinet til Fossum, ble det signalisert for bytte og nordmannen måtte ut.

Fossum trasket av banen uten hjelp, men kunne ikke fortsette kampen. Etter å ha spilt 90 minutter i 15 strake kamper for Aalborg denne sesongen, måtte Fossum byttes ut.

Inn kom Kasper Kusk og han skulle vise seg å bli avgjørende til slutt. Sønderjyske tok ledelsen etter 35 minutter fra straffemerket, men så snudde Kusk kampen for bortelaget.

Like etter Sønderjyskes ledermål, slo Aalborg-veteranen et flott innlegg langs bakken, som Louka Prip satte i mål. Ti minutter etter pause scoret Kusk ledermålet da han hamret ballen i nettet etter et langt innkast.

Kusk ble byttet ut igjen i det 90. minutt og rett etterpå viste Louka Prip nok en gang klasse. 24-åringen driblet hele forsvaret til Sønderjyske og satte inn 3-1.

(©NTB)