AP: Eks-CIA-agent spionerte for Qatar før og etter VM-tildelingen

Det amerikanske nyhetsbyrået gjengir utdrag fra en rekke dokumenter og vitneutsagn som viser at Qatar hyret en tidligere offiser fra USAs føderale etterretningsorganisasjon i forkant av Fifas tildeling av fotball-VM i 2010.

En av oppgavene var å spionere på VM-rivaler og å påvirke sentrale Fifa-representanter før avgjørelsen om mesterskapet ble tatt.

Amerikaneren har ifølge dokumentene også jobbet for Qatar i årene etter tildelingen, som har vært preget av flere skandaler om korrupsjon og kritikkverdige forhold for arbeiderne som har jobbet på VM-anleggene.

I et av dokumentene går det fram at den tidligere CIA-agenten hadde inngått kontrakter over en periode på ni år til en verdi av flere hundre millioner dollar. Det er likevel uklart hvor store beløp som ble overført.

Leier vestlige etterretningsoffiserer

Sentralt i APs avsløring er opplysninger om at den tidligere CIA-agenten også tilbød myndighetene i Qatar tjenester som skulle «holde kontrollen» på landets gjestearbeidere.

Ifølge nyhetsbyrået føyer saken seg inn i et bilde av tidligere vestlige etterretningsoffiserer som tar oppdrag fra autoritære regimer i Midtøsten.

Tilbake i 2018 avslørte Sunday Times lignende forhold som det AP nå beskriver. Da var det snakk om opplysninger om at Qatars VM-komité hadde igangsatt hemmelige operasjoner for å sverte landene som konkurrerte om å få fotball-VM i 2022.

Benekter lovbrudd

Den omtalte tidligere CIA-agenten har overfor AP benektet at han har drevet med «ulovlig overvåking», og han mener at flere av dokumentene som brukes som dokumentasjon, er falske. Mannen har nektet å stille til intervju med AP eller svare utfyllende på spørsmål.

Verken qatarske myndigheter, VM-komiteen eller Fifa har reagert på APs opplysninger og henvendelser om kommentar.

AP viser til hundrevis av dokumenter som blant annet beskriver hvordan eksagentens selskap skal bruke teknologi og overvåkingsutstyr for å fremme golfstatens interesser.

– Tiden for utilstrekkelige tiltak er over, og det er på tide å innse hvor viktig VM 2022 er for Qatar, heter det i et av dokumentene, datert i 2014.

Andre dokumenter beskriver høyst utradisjonelle metoder som bruk av «psykologiske operasjoner» og «bestemt og aggressiv distraksjon» rettet mot Qatars fiender.

